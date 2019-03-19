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الثلاثاء، 19 مارس 2019 06:12 م
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شاهد...المرور يقدم 7 نصائح لتفادى حوداث الطرق بسبب الشبورة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:34 م
شاهد...المرور يقدم 7 نصائح لتفادى حوداث الطرق بسبب الشبورة الشبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نشرت إدارة المرور فيديو تحذيرى للسائقين، تضمن وصايا لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق، بسبب الشبورة فى فترات الصباح بعد توقعات الأرصاد و من تلك التوجيهات :

-من الأفضل عدم قيادة السيارات أثناء نزول الشبورة

-تجنب تجاوز السيارات على الطريق

-قم بخفض سرعة السيارات لـ 30 كم /س

- انتبه للإضاءة الخلفية الحمراء للسيارات التى أمامك 

-الانتباه للخطوط البيضاء على الطريق لأنها دليلك للسير عليها

-استخدام اليات التنبيه على فترات متقطعة

- افتح جزء من زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار

- تشغيل مكيف سيارتك لمنع تكثيف المياه 

 

 


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