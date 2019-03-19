شاهد...المرور يقدم 7 نصائح لتفادى حوداث الطرق بسبب الشبورة

نشرت إدارة المرور فيديو تحذيرى للسائقين، تضمن وصايا لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق، بسبب الشبورة فى فترات الصباح بعد توقعات الأرصاد و من تلك التوجيهات :
-من الأفضل عدم قيادة السيارات أثناء نزول الشبورة
-تجنب تجاوز السيارات على الطريق
-قم بخفض سرعة السيارات لـ 30 كم /س
- انتبه للإضاءة الخلفية الحمراء للسيارات التى أمامك
-الانتباه للخطوط البيضاء على الطريق لأنها دليلك للسير عليها
-استخدام اليات التنبيه على فترات متقطعة
- افتح جزء من زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار
- تشغيل مكيف سيارتك لمنع تكثيف المياه
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