شاهد...المرور يقدم 7 نصائح لتفادى حوداث الطرق بسبب الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت إدارة المرور فيديو تحذيرى للسائقين، تضمن وصايا لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق، بسبب الشبورة فى فترات الصباح بعد توقعات الأرصاد و من تلك التوجيهات :

-من الأفضل عدم قيادة السيارات أثناء نزول الشبورة

-تجنب تجاوز السيارات على الطريق

-قم بخفض سرعة السيارات لـ 30 كم /س

- انتبه للإضاءة الخلفية الحمراء للسيارات التى أمامك

-الانتباه للخطوط البيضاء على الطريق لأنها دليلك للسير عليها

-استخدام اليات التنبيه على فترات متقطعة

- افتح جزء من زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار

- تشغيل مكيف سيارتك لمنع تكثيف المياه