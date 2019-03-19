رئيس جامعة الإسكندرية يعتمد إنشاء كلية الحوسبة وعلوم البيانات

الإسكندرية - أسماء على بدر

اعتمد مجلس جامعة الإسكندرية، فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، إنشاء كلية الحوسبة وعلوم البيانات بعد تحديد المقررات العلمية المقترح تدريسها من حيث أسماء المقررات وعدد الساعات المعتمدة والمقررات الاختيارية التى يمكن أن يستفيد منها الطالب، ورفع التصور للمجلس الأعلى للجامعات للحصول على الموافقات اللازمة لبدء الدراسة فى سبتمبر 2019.

وكرم المجلس الفريق الطبى، برئاسة الدكتور محمود مليس رئيس وحدة جراحة الأورام النسائية بمستشفى الشاطبى الجامعى، لقيامه بعملية زراعة الرحم فى المهبل لفتاة صغيرة عمرها 27 سنة لإصابتها بسرطان فى عنق الرحم، وتعد هذه العملية هى الأولى من نوعها بالشرق الأوسط فى علاج الأورام النسائية.

وتسلم رئيس الجامعة، خلال المجلس 5 شهادات الأيزو 9001/2015 لتطبيق المواصفة الدولية فى الجهاز الإدارى للجامعة، ومركز ضمان الجودة من شركة Russian Register الروسية، وكانت الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 9001/2008 فى مايو 2015 وتم التجديد سنويا حتى تحديث المواصفة الدولية وقامت الجامعة بتطبيقها والحصول على ثلاث شهادات للأيزو 9001/2015 الشهادة الأولى للجامعة والثانية للجهاز الإدارى والثالثة لمركز ضمان الجودة.

وقرر المجلس تكريم محمود عبد الله خريج كلية العلوم ـ جامعة الإسكندرية باعتباره نموذج يحتذى لكل الشباب فى إعلاء قيم نبيلة وأصيلة، حيث قام بالتبرع بجزء من كبده لصديقه الطالب عبد الله أحمد عطا الله بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، وسوف يتم تكريمهما بعد تماثل الطالب الثانى للشفاء، كما قدم رئيس الجامعة الشكر لأطباء مستشفى المواساه الذين قاموا بإجراء العملية الدقيقة وتقديم كل الرعاية اللازمة بدون مقابل .

وهنأ المجلس طلاب الجامعة الذين حققوا مراكز متقدمة خلال مشاركتهم فى الأنشطة المختلفة محليا ودوليا، حيث فاز طلاب برنامج جيولوجيا البترول بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا فى المسابقة الدولية للبترول، وفاز طلاب الجامعة بالمركزين الثانى والثالث فى مسابقة الرواية والمراسل فى مهرجان ابداع الشباب العربى 2018، والمركز الأول فى الموسيقى والعزف الفردى والغناء المنفرد فى مهرجان ابداع 7، والمركز الأول فى "الرواية" والثالث فى "القصة القصيرة" خلال مشاركتهم فى الملتقى الأدبى الثانى بجامعة جنوب الوادى.

ووافق المجلس على إنشاء المركز المهنى التدريبى بكلية الطب لتدريب الأطباء والطلاب المصريين والأفارقة فى التخصصات الطبية المختلفة.

واستعرض المجلس بروتوكول التعاون بين كلية رياض الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بهدف تحسين أداء القوى العاملة فـى المدارس الابتدائية بجمهورية مصر العربية عن طريق إعداد برامج لتقييم أداء جميع الفئات المستهدفة، وتطوير البرامج التدريبية للعاملين بالتربية والتعليم.

واستعرض المجلس التعديلات التى أضيفت إلى بروتوكول التعاون بين كلية التربية والأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم بهدف إتاحة الفرصة لغير خريجى كلية التربية للتأهيل التربوى المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وإقامة قنوات اتصال مع الوزارة والمديريات والإدارات والمدارس فيما يخص المعلمين والقيادات الإدارية بالوزارة والبرامج التعليميه المقدمة لهم.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وعدد من منظمات المجتمع المدني، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.