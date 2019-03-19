رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والمالية والسياحة وقطاع الأعمال العام .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد إستقبا كونستانتين نوسكوف، وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسى،وحضر المقابلة دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

واستهل الدكتور مدبولى المقابلة بالإعراب عن تقدير الحكومة لعلاقات الصداقة التاريخية التى تربط بين مصر وروسيا، وحرصناعلى تعزيز تلك العلاقات وتوسيعها فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين.

كما أثنى رئيس الوزراء على علاقات الصداقة التى تربط قيادتى البلدين؛ الرئيس السيسى والرئيس بوتين، والتى كان لها أكبر الأثر فى دفع مسارالعلاقات الثنائية على مدار الأعوام الماضية.