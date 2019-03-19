رئيس البورصة: بناء قاعدة بيانات لجذب الشركات للقيد بسوق المال

كتب ـ هانى الحوتى

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البورصة في تشاور مستمر مع كافة أطراف السوق لتعظيم الاستفادة من الآليات والمنتجات المالية الجديدة التي انتهت إدارة البورصة من إطلاقها بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، على غرار صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة والمؤشر الجديد EGX30 محدد الأوزان .

وأضاف فريد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2019، تحت عنوان فرص تؤرقها المخاطر، أن إدارة البورصة غيرت من طريقة التعامل مع عملية جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة عبر تدشين نظام جديد CRM system حيث تم بِنَاء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية الشركات التي لديها رغبة في القيد بالبورصة، ويتم حاليا التواصل معهم لتعريفها بمزايا وإجراءات وضوابط القيد بالبورصة .

وكشف رئيس البورصة عن أن هناك 3 شركات بقطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة قيمة أول شركتين قرابة 14 مليار جنيه وجاري تقييم الشركة الثالثة ، وأبدت رغبة قوية للقيد والطرح وجاري التنسيق معها في هذا الشأن .

وبحسب فريد فإن، "جدية الحكومة في تنفيذ الطروحات الحكومية عبر توسيع قاعدة ملكية عدد من الشركات يسهم بشكل كبير في تعميق بورصة الأوراق المالية لما لذلك من أهمية في تعزيز التداول والسيولة عبر زيادة المعروض من الاوراق المالية المتاحة للتداول ".

وأضاف رئيس البورصة، أن إدارة البورصة أخذت على عاتقها العمل على تغيير واقع سوق المال المصري كأحد أهم القنوات التي تسهم في توفير التمويل المطلوب لتوسعات الشركات من خلال فلسلفة جديدة تقوم على الترويج للشركات للقيد جنبا الى جنب مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية لدى المجتمع لزيادة أعداد المتعاملين بالسوق من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل .