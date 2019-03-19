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رئيسة وزراء نيوزيلندا تطالب بتجاهل اسم المتهم فى الهجوم الإرهابى على مسجدين

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:26 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا تطالب بتجاهل اسم المتهم فى الهجوم الإرهابى على مسجدين رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
ويلنجتون(أ ش أ)
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طالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، بتجاهل اسم المتهم الأسترالى الذى نفذ هجوما إرهابيا على مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، وعدم الإشارة إليه.

ونقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" النيوزيلندية عن أردرن قولها خلال مراسم تأبين للضحايا باسم القادة السياسيين فى البرلمان اليوم إن "هذا الرجل الأسترالى متهم بارتكاب أعمال وحشية سعيا للشهرة السيئة، ولهذا السبب لن تسمعونى أشير إليه بالاسم، فهو إرهابى ومجرم ومتطرف، ولن أذكر اسمه أبدا خلال حديثى".

وحثت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الآخرين على "ذكر أسماء الذين قتلوا بدلا من ذكر اسم الرجل الذى سلب أرواحهم".

وكانت أرديرن قد تعهدت أمس الاثنين، بالكشف عن تعديلات قانون الأسلحة التى سيتم إجراؤها خلال الأيام العشرة المقبلة نظرا لأن قوانين الأسلحة فى نيوزيلندا لم تتغير منذ عام 1992.

 


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