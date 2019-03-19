حمدى عبد التواب أول قاض يحصل على الميدالية الذهبية بالمهرجان الدولى للكتاب والإعلاميين

كتب إبراهيم قاسم

حصل المستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، على الميدالية الذهبية فى المهرجان الدولي الثالث للكتاب والإعلاميين، الذى تنظمه الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشبان، وذلك عن دوره الخدمى بالنادى وحصوله على أعلى الأصوات بانتخابات النادى الماضية.

ويعد المستشار حمدي عبد التواب أول قاض يحصل على الميدالية الذهبية من المهرجان الدولي للكتاب والإعلاميين، وذلك عن دوره في خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وحصوله على عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر في دورتين متتاليتين، أحدهما بالتزكية والأخرى بحصوله على أعلى الأصوات في الجمعية العمومية للقضاة.

وصدر للمستشار حمدي عبدالتواب العديد من المؤلفات القانونية له، منها "أوجه الدفاع والدفوع في جرائم الشيك، موسوعة صيغ الدعاوى والأوراق القضائية، المشكلات العملية للحيازة أمام النيابة العامة، أوجه الدفاع والدفوع في جرائم المخدرات، شرح جرائم القذف والسب، وموسوعة القانون التجاري.