"حشيش واستروكس وهواتف محمولة" تفاصيل سقوط تاجرى مخدرات البساتين ومصر القديمة

كتب سليم على

طلبت النيابة العامة بالقاهرة، تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة بمنطقتى مصر القديمة والبساتين، للوقوف على ظروف وملابسات ضبطهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول "زينهم.ز" 36 سنة تم ضبطه بمصر القيمة، وبحوزته كمية من مخدر"الاستروكس" وزنت 300 جرام، وهاتف محمول ومبلغ مالى، تبين تربحه من الاتجار فى المخدارات.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأخر "عمرو.م" 36 سنة ضبط بالبساتين، وبحوزته 600 جرام من مخدرا الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، استخدمه فى التواصل مع عملائه بحى البساتين والأحياء المجاروة له.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهمين سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات، وبمواجهتهما أقروا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوى.