جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب لمخدرات ومستلزمات طبية

كتب هانى عثمان

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة، بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة الدولي برئاسة الديب عبدالحى ، مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات 3 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون .

فى المحاولة الاولى اشتبه سامح الجبار ، مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من فرنسا بعدما ظهرت عليه ملامح القلق والإرتباك ، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 802 القادمة من باريس.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح ،مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام متماثلة، وبالعرض علي سامى شكر نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من محمد قنديل مأمور الجمرك تحت إشراف عبد العال نعمان مدير الحركة والمشرف على الصالة حيث تبين وجود 50 دعامة للقلب موزعة ومخبأة داخل فايلات ورقية بين طيات الملابس داخل حقائبة، وتقدر التعويضات المستحقة ب 500 ألف جنيه

وفى المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة السالف ذكرها، تم الاشتباه فى الراكب المصرى س . م ،وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته، فتبين وجود 100 قرص ترامادول مخدر و 86 جرام من مخدر الحشيش مخبأءة ومخلوطة داخل أكياس الشيكولاته .

وفى المحاولة الثالثة، تم الإشتباه فى أحد الركاب المصريين القادمين على نفس الرحلة أيضا وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة فتبين وجود 50 قرص ترامادول مخدر و 22 جرام من مخدر الحشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته .

من جانبه قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 17 و18 و19 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .















