video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب لمخدرات ومستلزمات طبية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:45 م
جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب لمخدرات ومستلزمات طبية المضبوطات بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة، بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة الدولي برئاسة الديب عبدالحى  ،  مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات 3 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون .

فى المحاولة الاولى اشتبه سامح الجبار  ، مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من فرنسا بعدما ظهرت عليه ملامح القلق والإرتباك ، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 802 القادمة من باريس.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح  ،مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام متماثلة، وبالعرض علي سامى شكر نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من محمد قنديل مأمور الجمرك تحت إشراف  عبد العال نعمان مدير الحركة والمشرف على الصالة حيث تبين وجود 50 دعامة للقلب موزعة ومخبأة داخل فايلات ورقية بين طيات الملابس داخل حقائبة، وتقدر التعويضات المستحقة ب 500 ألف جنيه

وفى المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة السالف ذكرها، تم الاشتباه فى الراكب المصرى س . م ،وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته، فتبين وجود 100 قرص ترامادول مخدر و 86 جرام من مخدر الحشيش مخبأءة ومخلوطة داخل أكياس الشيكولاته .

 وفى المحاولة الثالثة، تم الإشتباه فى أحد الركاب المصريين القادمين على نفس الرحلة أيضا وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة فتبين وجود 50 قرص ترامادول مخدر و 22 جرام من مخدر الحشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته .

من جانبه قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة  إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 17 و18 و19  لسنة 2019  وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

المضبوطات بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي (1)
 

 

المضبوطات بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي (2)
 

 

المضبوطات بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي (3)
 

 

المضبوطات بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي (4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخميس.. وزارة الطيران المدنى تنظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات

تاخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لسوء الأحوال بمطارات الوصول

مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل المعتمرين الفلسطينين.. غدا

محاولات تهريب

مطار القاهره

مستلزمات طبيه

جمارك المطار




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة