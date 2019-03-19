توزيع عقود 37 جاموس "عشار" على المرأة المعيلة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتوزيع عقود 37 جاموس عشار على المرأة المعيلة بمحافظة الفيوم، من خلال حفل أقيم بمديرية الزراعة بالفيوم، بحضور المهندس كامل مصطفى نائب رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمهندس حسن جودة على، وكيل مديرية الزراعة ولقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

وصرح محافظ الفيوم أن مديرية الزراعة قامت بحصر وتدقيق للمساحات المتعد عليها والاحوزة العمرانية فى مجال كارت الفلاح والحيازة العمرانية، ويذكر أن جملة الزمام المنزرع بالمحافظه 396,827 فدان، قامت المديرية من جانبها بمخاطبة الجهات المعنية المنوط بها عملية الأزالة فى مجال حماية الأراضى بالاشتراك مع الوحدات المحلية والشرطة وبلغ إجمالى الإزالات الفورية والسابقة 22 حالة على مساحة 20 قيراط و21 سهم .

وفى مجال الثروة الداجنة تم إجراء 5 معاينات لمركزى إبشواى ويوسف الصديق، كما تم تسليم 7 تراخيص لإصحابها، وفيما يخص الثروة الحيوانية، تم إجراء 37 معاينة بمراكز الفيوم وسنورس وطامية ويوسف الصديق وأبشواى وإطسا، كما تم الإفراج النهائى لشركة الكنانة لصنفين ديتاموس، وإجراء معاينة 3 مناحل عسلو فى مجال المكافحة الحقلية تمت المكافحة على مساحة 4023 فدان من القطن حتى تاريخه، كما تم الاستعداد لموسم القطن وإخطار الوزارة بتجهيز 2 طن من الصابون.

وفى قسم المكافحة البستانية تم معالجة 567 نخلة واصدار 6 تراخيص جديدة وتحرير 8 محاضر بالاشتراك مع شرطة المسطحات، وفى مجال تطهيرالرى تم تطهير 113 كيلو من الترع والمصارف، وفى مجال المحاصيل الشتوية تم زراعة 191,692 ألف فدان من القمح، 595 من الفول البلدى ,2831 من الشعير, 11,118 الف من البصل المستديم , 1743 من الثوم , 56,518 من البرسيم المستديم . كما تم توريد 175 الف فدان بمتوسط 11,8 طن/ فدان من بنجر السكر .