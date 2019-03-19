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تنكيس الأعلام على المبانى الحكومية فى هولندا عقب حادث أوتريخت

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:45 ص
تنكيس الأعلام على المبانى الحكومية فى هولندا عقب حادث أوتريخت الشرطة الهولندية
أمستردام (أ ش أ)
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نكست السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء، الأعلام حتى المنتصف على المبانى الحكومية فى جميع أرجاء البلاد، وذلك بعد يوم من قيام مسلح بإطلاق النار على ركاب قطار كهربائى بمدينة "أوتريخت" مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن السلطات قولها انها لا تزال تحقق فى الدوافع وراء ارتكاب الحادث، إلا أن رئيس الوزراء الهولندى "مارك روته" قال إنه لا يستبعد أن يكون دافع الحادث "إرهابى".

كانت الشرطة الهولندية قد اعتقلت أمس الإثنين منفذ الهجوم الذى يدعى "جوكمان تانيس" البالغ من العمر 37 عاما ويحمل الجنسية التركية.

 


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