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تاخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لسوء الأحوال بمطارات الوصول

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:33 ص
تاخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لسوء الأحوال بمطارات الوصول مطار القاهرة - ارشيفية
كتب هانى عثمان
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول، لبعض الرحلات وظروف التشغيل. 
 
وأوضحت مصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات، رحلة شركة نسما للطيران رقم 182 والمتجهة إلى ينبع، الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات. 
 
وأشارت المصادر، إلى تأخر إقلاع رحلتى الخطوط الجوية التركية رقم 693 و691 والمتجهتان إلى اسطنبول، ورحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 والمتجهة إلى لندن، بسبب ظروف التشغيل.
 
 
 
 

 


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