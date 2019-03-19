بعثة صندوق النقد تزور تونس الأسبوع المقبل لمناقشة مراجعة القرض الخامسة

رويترز

قال وزير الإصلاحات الاقتصادية فى تونس توفيق الراجحى لرويترز اليوم الثلاثاء: إن بعثة صندوق النقد الدولى ستبدأ زيارة يوم 27 مارس الحالى تستمر أسبوعين لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس.

تأتى الزيارة بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة أجور حوالى 670 ألف موظف عمومى، فى قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضى إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.

وقال الراجحى اليوم "بعثة صندوق النقد ستزور تونس من 27 مارس إلى التاسع من ابريل لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض." ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقعت تونس فى 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح. وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالى القرض.