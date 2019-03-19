بالفيديو.. محافظ كفرالشيخ يعلن عن تدشين مركز لتلقى الشكاوى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مركز لتلقى شكاوى التعليم بمركز التطوير التكنولوجى، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه فى إطار الإستراتيجة العامة للدولة بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل لمشاكلهم ،تم تدشين مركز لتلقى شكاوى التربية والتعليم بمركز التطوير التكنولوجى بمدينة كفرالشيخ من خلال سياسة الشباك الواحد، مؤكداً على سرعة الفصل فى الشكاوى الخاصة بالتربية والتعليم والرد عليها من خلال قاعدة بيانات خدمة الشباك الواحد، ليتم بعد ذلك توزيعها على الإدارات التعليمية المختلفة.

وعلى جانب أخر تابع محافظ كفرالشيخ،الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف المؤقتة بالتربية والتعليم لمن لم يؤدوا الإختبارات في الأيام الماضية، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المعلمين المتقدمين لشغل الوظائف المؤقتة بتعليم كفرالشيخ قاموا بأداء الاختبارات الإلكترونية بمركز التطوير التكنولوجي، والتي بدأت 4 مارس تم إجراء الاختبارات الإلكترونية بـ 3 قاعات خصصتهم مديرية التربية والتعليم بمركز التطوير التكنولوجي وسط تواجد أمني مكثف.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح، انه قد أدى الاختبارات الإلكترونية اليوم 108 مرشحاً حتى الآن لشغل الوظائف المؤقتة بمدارس التربية والتعليم كفرالشيخ، ليكون عدد من أدى الاختبارات لليوم 4100 مرشحاً خلال 9 أيام، مضيفةً أنها تابعت دخول المرشحين للقاعة، وفق النظام الذي وجه به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن الاختبارات مستمرة في الفترة المسائي، وستنتهي أداء المرشحين للاختبارات الإلكترونية اليوم، مشيرةً أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، تتلقى التظلمات من المرشحين من كافة المراكز والمدن والقرى، وعقب الانتهاء من البت في الشكاوى سيتم اعلان المرشحين بنتائج تظلمهم.

كما كرمت جامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الأمهات المثالية ب 27 محافظة مصرية ، إ&ضافة لعدد من الأمهات المثالية بعدد من الدول العربية،خلال المهرجان الدولي السادس للأم المثالية بالقاعة الكبرى بجامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "أيسيسكو" لتكريم عدد من الأمهات على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور محمد حسبي أبوبكر، ممثل دولة سنغافورة، والدكتور صلاح الدين الجعفراوى، منسق عام المهرجان وممثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية، والمكرمين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قال الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفرالشيخ، يسعدني و يشرفني أن أكون معكم لحضور فعاليات المهرجان الدولي السادس للأم المثالية، والتي تنظمه جامعة كفرالشيخ بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (أيسيسكو)، لتكريم العديد من الأمهات، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الأم المثالية، عرفاناً وتقديراً لمكانة الأم، ودورها في تربية ورعاية و دعم أبنائها، مضيفاً إن الكلمات والألفاظ واللغة تعجز أن تعبر عن مكانتها أو أن تصف قدرها ومهما نعمل أو نقول أو نقدم لها فلن نوفيها حقها، فهي الحب والعطاء المنقطع النظير وهي مصدر العطف والحنان الذي ليس له حدود، مقدماً تحية إعزاز وتقدير لكل أم في عيدها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن قيام جامعة كفرالشيخ والتي نفتخر بها جميعاً في كفرالشيخ لفوزها بأفضل جامعة مصرية العام الحالي بتنظيم هذا الحدث الهام كإضافة جديدة لدور الجامعة وإنجازاتها في العديد من المجالات التي تمس حياة المواطنين ودورها الريادي الفاعل الذي تقوم به في خدمة قضايا المجتمع كمنارة علمية وثقافية وحضارية وركيزة أساسية من ركائز النهوض بالتنمية البشرية والارتقاء بالمجتمع في العديد من المجالات العلمية والاجتماعية والبيئية والصحية.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير لجامعة كفرالشيخ العريقة ولجميع العاملين بها وعلي رأسهم الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، ولمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية، والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (أيسيسكو) لدعمهم لهذا المهرجان، ولجميع الحضور والوفود العربية والأجنبية المشاركة في هذا الحدث الهام، راجياً العلي القدير أن يوفقنا دائماً إلي ما فيه الخير لرفعة واطننا العزيز وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.