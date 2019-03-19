انطلاق اجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى فى لاهاى منتصف الشهر المقبل

كتبت أسماء نصار

ينطلق في مدينة لاهاى الهولندية الشهر المقبل اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى، فى الفترة من 17-18 أبريل، برئاسة وزير الرى المصرى ووزيرة المياه الهولندية، وذلك فى إطار التعاون بين الحكومتين منذ عام 1976 فى مجال المياه.

و تناول الاجتماع السابق متابعة عدد من الدراسات التى يقوم بها عدد من الخبراء الهولنديين بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية وبدعم من المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ومنها دراسة حماية وتطوير شواطئ مدينة بورسعيد ودراسة تطوير نظم الصرف المغطى ومشروع الإنذار المبكر للأمطار فى مدينة الإسكندرية ومقترح مشروع لدعم وحدة حسابات الميزان المائى فى مصر، كما تم مناقشة سبل التعاون فى مشروعات الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتعاون فى تطوير ودعم ائتلاف الدلتاوات الذى تراسه مصر خلال الدورة الحالية.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى فى تصريحات سابقة، على أهمية إدراج أولويات الحكومة المصرية ضمن مجالات التعاون المصرى الهولندى، واستعراض إدخال نظم الرى الحديث، موضحا بعض التجارب التى تمت فى هذا المجال والمطلوب التوسع فى تطبيقها.

يذكر أن هناك مشروع لحماية وتطوير شواطئ بورسعيد تمت له دراسات مبدئية من خلال المجلس الاستشارى المصرى الهولندى، ورحبت وزارة الرى فى وقت سابق بإجراء دراسات تفصيلية حول هذا المشروع للمساعدة فى برنامج التعاون المشترك الجديد بين الجانبين فى تلك الدراسات.

الجدير بالذكر أنه ضمن الأولويات التى تقوم بها وزارة الرى تحسين نوعية المياه كأحد المحاور الهامة فى استراتيجية مصر 2050.

وكان السفير الهولندى، قد أعلن خلال زيارته لوزارة الرى الشهر الحالى أنه من المقرر أن يقوم فريق من الحكومة الهولندية بزيارة لمصر للتشاور مع وزارة الموارد المائية والرى والوزارات المعنية حول مجالات هذا التعاون خلال النصف الأول من أبريل.