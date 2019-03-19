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اليوم السابع: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون أفريقى من فيروس سى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:31 م
اليوم السابع: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون أفريقى من فيروس سى اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ضرورة اتخاذ خطوات فورية، لبدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بعلاج مليون مواطن أفريقى من فيروس سى، بالإضافة إلى علاج ضيوف مصر من الإخوة اللاجئين، موجهاً بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية فى الدولة، لضمان التنفيذ السريع للمبادرة.

 

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عدد اليوم السابع

علاج مليون أفريقى

فيروس سى

الازهر




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