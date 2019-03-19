الوليد بن طلال يكشف التضليل الأمريكى بقضية "خاشقجى" وعلاقته بسجن أبوغريب

كتب محمد جمال

أكد رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، وجود علاقة وطيدة بين سجن "بوغريب" بالعراق و قضية الصحفى جمال خاشقجى.

وأوضح فى مقابلة تليفزيونية ،أن الولايات المتحدة الأمريكية اقتحمت السجن عند قيامها بغزو العراق، و قامت بفظائع عدة داخل السجن، من تعذيب واغتصاب والتقاط صور ومشاهد مفزعة ونشرتها على أساس دعائى مضلل، مفاده أن هذا التعذيب يمارسة صدام حسين داخل السجن، وكررت التضليل ذاته في قضية جمال خاشقجي.