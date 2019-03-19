الوليد بن طلال يكشف التضليل الأمريكى بقضية "خاشقجى" وعلاقته بسجن أبوغريب

#فيديو— في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يتحدث عن قضية سجن "بوغريب" في العراق... ما علاقته بقضية "خاشقجي"؟!#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/SrooGa5FCO
أكد رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، وجود علاقة وطيدة بين سجن "بوغريب" بالعراق و قضية الصحفى جمال خاشقجى.
وأوضح فى مقابلة تليفزيونية ،أن الولايات المتحدة الأمريكية اقتحمت السجن عند قيامها بغزو العراق، و قامت بفظائع عدة داخل السجن، من تعذيب واغتصاب والتقاط صور ومشاهد مفزعة ونشرتها على أساس دعائى مضلل، مفاده أن هذا التعذيب يمارسة صدام حسين داخل السجن، وكررت التضليل ذاته في قضية جمال خاشقجي.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة