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الوليد بن طلال: لو أجريت انتخابات سعودية الآن سيحصل محمد بن سلمان على 99%

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:35 ص
الوليد بن طلال: لو أجريت انتخابات سعودية الآن سيحصل محمد بن سلمان على 99% رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال
كتب محمد جمال
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قال رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال ،إن الإعلام الغربي خدم السعودية خدمة كبيرة فى قضية خاشقجى، فكلما زادت اتهاماتهم توحد الشعب أكثر مع الأمير محمد بن سلمان، موضحا: "لو فيه انتخابات سعودية الآن محمد بن سلمان يأخذ 99%".

وأضاف فى مقابلة تليفزيونية: "الصحفى جمال خاشقجى كان صديقا، وعملت معه 5 سنوات، وما حدث له جريمة نكراء وكارثة، يجب ألا تتكرر، والغرب اهتم بتسييس قضيته لأهداف سياسية، وأنا على اتصالات مباشرة بأسرة "خاشقجى"، وهم راضون تماما عن إجراءات المحاكمة، وتعامل القضاء السعودى المنصف معها".

وذكر الوليد بن طلال، أن ولى العهد السعودى محمد بن سلمان على رأسه مسئولية كبيرة فى التغير الاجتماعى والاقتصادى والترفيهى والرياضى، ولابد من الوقوف معه.


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خاشقجى




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