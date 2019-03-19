الوليد بن طلال: لو أجريت انتخابات سعودية الآن سيحصل محمد بن سلمان على 99%

كتب محمد جمال

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سمو الأمير #الوليد_بن_طلال:

الإعلام الغربي خدم #السعودية خدمة كبيرة، فكلما زادت اتهاماتهم توحد الشعب أكثر مع أميره #محمد_بن_سلمان، ولو في انتخابات سعودية الآن محمد بن سلمان ياخذ 99%.#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/t1osW1wTJj — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

#فيديو



سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يكشف:

عندي اتصالات مباشرة بأسرة "خاشقجي"، وأؤكد لكم أنهم راضون تماما عن إجراءات المحاكمة، وتعامل القضاء السعودي المنصف معها.#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/xxw8Ppu8qH — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

قال رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال ،إن الإعلام الغربي خدم السعودية خدمة كبيرة فى قضية خاشقجى، فكلما زادت اتهاماتهم توحد الشعب أكثر مع الأمير محمد بن سلمان، موضحا: "لو فيه انتخابات سعودية الآن محمد بن سلمان يأخذ 99%".

وأضاف فى مقابلة تليفزيونية: "الصحفى جمال خاشقجى كان صديقا، وعملت معه 5 سنوات، وما حدث له جريمة نكراء وكارثة، يجب ألا تتكرر، والغرب اهتم بتسييس قضيته لأهداف سياسية، وأنا على اتصالات مباشرة بأسرة "خاشقجى"، وهم راضون تماما عن إجراءات المحاكمة، وتعامل القضاء السعودى المنصف معها".

وذكر الوليد بن طلال، أن ولى العهد السعودى محمد بن سلمان على رأسه مسئولية كبيرة فى التغير الاجتماعى والاقتصادى والترفيهى والرياضى، ولابد من الوقوف معه.