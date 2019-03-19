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النيابة تعاين منزل الشاعر محمد عفيفى مطر عقب العثور على جثة أرملته

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:19 م
النيابة تعاين منزل الشاعر محمد عفيفى مطر عقب العثور على جثة أرملته الشاعر الراحل عفيفى مطر
المنوفية _ محمد فتحى
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عاين منذ قليل فريق من النيابة العامة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، منزل الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاينة مكان الحادث الذى شهد العثور على جثة "نفسية محمد قنديل" أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها مكبلة من اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور أهالى قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة نفيسة محمد قنديل 69 عاما أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها مكبلة، وبها إصابات بالرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة برئاسة العقيد محمد على مفتش المباحث، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون وذلك لسرعة ضبط الجناة.

 


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العثور على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر مكبلة داخل منزلها بالمنوفية

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