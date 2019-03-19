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المصريون يلقنون عصام حجي درساً في الوطنية: "خائن لدم شهداء وطنه"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:56 ص
المصريون يلقنون عصام حجي درساً في الوطنية: "خائن لدم شهداء وطنه" عصام حجي والهاربان معتز مطر ومحمد ناصر
كتبت دينا الحسيني
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لقن المصريون، عصام حجي درساً قاسياً في الوطنية، بعدما ظهر مع الإعلاميين الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر في إحدي الصور، وأعلن دعمه الكامل لهما في حملتهما الهزلية "اطمن أنت مش لوحدك"، والتي رد عليها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبالتحديد موقع تويتر بهاشتاج مُناهض لها "اطمن أنت مش هتهدها يا معتز".

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وشن المصريون عبر صفحاتهم الشخصية مواقع التواصل حملة ساخرة علي عصام حجي بعد إعلانه دعم الحملة، ولعل أبرز تعليقاتهم كانت :"اتنين هاربين خارج البلاد ومطاردين من العدالة، وأخر ترك بلاده ويقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وينعم هؤلاء بأموال تركيا وقطر، لا يحملون هماً، ولا يعلمون شيئاً عن مجريات الأحداث في مصر، ولا يملكون من أمرهم شيئاً، إلا الطاعة العمياء لمموليهم حتي لا تنقطع الأموال".

 
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فيما تهكم البعض علي تغريدة عصام حجي، والتي أعلن فيها تأييده للحملة، والتي حملت الكثير من الأخطاء الإملائية مثل كلمة "قلبوا"، حيث قال أحد مُتابعيه علي موقع تويتر: "أنت محضرتش درس الضمير المتصل.. مش عارف يكتب قلبه"، وعلق أخر:"قلبو قلب خساية".

 
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وعلق مستخدم أخر: "بيقولك مرة رجل عالم مصري اختلف مع نظام بلده، فقرر ينضم لشوية قتلة ومرتزقة وبقي خاين لدم شهداء وطنة من مسيحين وضباط جيش وشرطة وناس بسيطة ".


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عصام حجي

معتز مطر

محمد ناصر

مواقع التواصل الإجتماعي

جماعة الإخوان المسلمين

وكالة ناساش




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