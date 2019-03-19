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"المصرية العامة للبترول" تكرم الأمهات المثاليات على مستوى العاملين بالهيئة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:11 م
"المصرية العامة للبترول" تكرم الأمهات المثاليات على مستوى العاملين بالهيئة تكريم الهيئة المصرية العامة للبترول الأمهات المثاليات
كتبت مروة الغول
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كرمت الهيئة المصرية العامة للبترول الأمهات المثاليات على مستوى الهيئة فى الاحتفالية التى أقامتها اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الأم بحضور نواب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والتجارة الخارجية والتخطيط والمشروعات والشئون الإدارية ورئيسة وأعضاء اللجنة النقابية ولفيف من العاملين بالهيئة.

 

وخلال الاحتفالية قام النواب بتكريم السيدات اللاتى تم اختيارهن كأمهات مثاليات هذا العام حيث ضمت قائمة السيدات المكرمات كل من منى زكى أمين بإدارة المعلومات والإعلام ومنى خضير بالتجارة الداخلية وسامية غراب وأمل برعى ونادية كامل بالشئون الإدارية ومها إسماعيل بالشئون المالية والاقتصادية وهدى هانم وهبة بالنقل والتوزيع وأمال هلال بتكنولوجيا المعلومات وإيمان حسن زايد بالرقابة على الشركات وماجدة سليمان بالتكرير والتوزيع وصباح إبراهيم بالتخطيط والمشروعات وحنان مصطفى بالمراجعة الداخلية ومنى حسن بالتجارة الخارجية، كما تم تكريم كل من تغريد أبوالفتوح بالرقابة على الشركات ورغدة أمين بتكنولوجيا المعلومات على هامش الاحتفال الذى نظمت فاعلياته اللجنة النقابية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

 

وتحرص هيئة البترول على إقامة هذه الاحتفالية سنويًا وتكريم الأمهات المثاليات كتقليد ثابت من منطلق الاهتمام بالعاملين ومشاركتهم فى كافة المناسبات، كما أنها تأتى تقديرًا لدور السيدات العاملات بالهيئة وعرفانًا بالجميل لتفانيهن فى تأدية الواجبات على المستويين المهنى والأسرى

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