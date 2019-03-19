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المحققون فى سقوط الطائرة الإثيوبية يعودون من باريس

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:24 ص
المحققون فى سقوط الطائرة الإثيوبية يعودون من باريس الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة
رويترز
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قال مصدران مطلعان على تطور الأحداث فى التحقيقات الخاصة بسقوط طائرة إثيوبية الأسبوع الماضى إن المحققين عادوا من باريس إلى أديس أبابا بعد أن اطلعوا على بيانات الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة.

وقال أحد المصدرين طالبا عدم نشر اسمه إن البيانات المأخوذة من مسجل أصوات قمرة القيادة ومن مسجل بيانات الرحلة متاحة الآن فى أديس أبابا.

وأسفر حادث الطائرة، وهى من طراز بوينج 737 ماكس 8، عن مقتل 157 شخصا هم كل من كانوا على متنها ودفع جهات الرقابة على الطيران إلى حظر طيران هذا النوع من الطائرات إلى حين توافر مزيد من المعلومات من التحقيق.


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