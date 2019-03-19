القوى العاملة تفتتح اليوم ندوة صياغة خطة عمل مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

كتب - محمود راغب

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الثلاثاء ، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة ، ندوة صياغة خطة عمل بدء مشروع "الإسراع بمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في سلاسل إمداد القطن في مصر" باستخدام نهج تشاركى، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بقضية عمالة الأطفال بصفة خاصة .

ينظم الندوة منظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلين من وزارات التجارة والصناعة ، والتضامن الاجتماعي ، والتربية والتعليم والزراعة ، فضلا عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ، وسفارة هولندا بالقاهرة .