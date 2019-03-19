القبض على موظف لتنقيه عن الآثار داخل مسكنه فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على موظف أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله بمركز الزقازيق، وتم إحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق، للتحقيق معه، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، للتحقيق بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

والبداية كانت بورود معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، عن قيام " أشرف ال ع ع " 50 سنة موظف مقيم مركز الزقازيق، لقيامه بالحفر والتنقيب بمنزله بغرض البحث عن الآثار، فتم إخطار اللواء ناجح ذكى، مدير مباحث السياحة والآثار واللواء محمد الغول، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع اللواء محمد والى، مدير مباحث الشرقية، وتم مداهمة المنزل، وبعد إذن النيابة العامة، وتم ضبط صاحب المنزل وأدوات حفر وتنقيب، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3337 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2019.