القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات أسفل المنازل، تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات مفادها قيام كلا من "محمود.ن" 22سنة، سائق ، و"علاء.ا" 19سنة، سائق، و"محمد.ع" 33سنة، سائق، عاطلين، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات من أسفل المنازل بأسلوب توصيل الأسلاك وقص الضفيرة وتقطيعها وإعادة بيعها قطع غيار.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك حال قيامهم بتقطيع إحدى الأتوبيسات، بناحية عزبة الشامى – منشية الجبل الأصفر – دائرة المركز .

وتبين نزع زجاج الأتوبيس والمقاعد الداخلية بالكامل وتقطيع الهياكل المعدنية المثبت بها الكراسى وأمكن ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن (2 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم، إسطوانة غاز، لمبة تقطيع ،كمية من الأسلاك والوصلات الكهربائية).

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بصحتها، وأضاف المتهم الأول بمعرض إعترافاته ، أنه سبق له العمل كسائق على ذلك الأتوبيس، وعقب تركه العمل عليه عقد العزم على سرقته لعلمه بمكان تواجده بالإشتراك مع المتهمان المضبوطان.

بالكشف عن الأتوبيس المشار إليه برقم اللوحات تبين أنه ملك المدعو "محمود. ب . م" 34 سنة سائق ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 8792 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة من أمام مسكنه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى.

جارى تحرير المحضر اللازم ،والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كما ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية برئاسة المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، القبض تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات، حال توقفها بالطرق الرئيسية والفرعية وأسفل المساكن.

وهم "هاني. م. ا" السابق إتهامه فى 3 قضايا "مخدرات وسرقة متنوعة وشروع فى سرقة بالإكراه" المراقب على ذمة القضية رقم 6325 لسنه 2011م جنايات، مركز قليوب سرقة بالإكراه، "أحمد. ف. ف" (عاطل ـ السابق إتهامه فى قضيتى شروع فى سرقة بالإكراه ومخدرات)، والمراقب على ذمة القضية رقم 19599 لسنة 2012 جنايات قسم الوراق جيزة سرقة بالإكراه، "أحمد. س. س" السابق إتهامه فى قضيتى "سرقة بطارية ومخدرات"، "سلامة. س. س" عاطل بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات حال توقفها بالطرق الرئيسية والفرعية وأسفل المساكن.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الحنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها.

بتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم 12 واقعة سرقه بطاريات من داخل السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وأضافوا قيامهم بالتصرف فى بطاريات السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم "أحمد.ع.م" صاحب ورشة بطاريات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين، أقر بصحتها وأرشد عن البطاريات المبلغ بسرقتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما شهدت مدينة الخصوص، بمحافظة القليوبية، مطاردة مثيرة بين قوة أمنية و4 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات.

أسفرت المطاردة عن ضبطهم جميعا وبحوزتهم نصف كيلو مخدرات عبارة عن هيروين وحشيش وإستروكس وسلاح أبيض، تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد محمد سعيد مأمور قسم شرطة الخصوص، تفيد قيام 4 عاطلين بالاتجار فى المخدرات فى منطقة المعاجينى دائرة القسم.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية.

وتوصلت التحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إلى أن المتهمين يقيمون فى منزل بمنطقة المعاجينى دائرة قسم الخصوص، وأنهم يمارسون نشاطهم بالإتجار فى المخدرات بكافة أنواعها.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة كبيرة من رجال المباحث قيادة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وألقى القبض على المتهمين أثناء محاولاتهم للهرب والمتهمين هم: "صالح. ع. م" 18 عاما، "عيد. م. ق" 25 عاما، "رأفت. و. ا" 19 عاما "إبراهيم. م. ا" 20 عاما ،عاطلين، وذلك بمنطقة المعاجينى دائرة قسم الخصوص، وبحوزتهم 250 جرام هيروين و150 جرام حشيش، وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى و مطواة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والسلاح الأبيض للدفاع. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.