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الصليب الأحمر: عدد قتلى الإعصار فى موزامبيق قد يزيد بشكل كبير

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:20 م
الصليب الأحمر: عدد قتلى الإعصار فى موزامبيق قد يزيد بشكل كبير إعصار
رويترز
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى فى موزمبيق جراء العواصف القوية والفيضانات التى تضرب أنحاء جنوب شرق القارة الأفريقية سيزيد بشكل كبير الأرجح.

وقال مسؤولون فى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الإعصار الذى يعصف بجنوب القارة الأفريقية ربما يكون أسوأ كارثة مرتبطة بالطقس تضرب نصف الكرة الجنوبى على الاطلاق، وذكروا أن 1.7 مليون شخص يعيشون فى مسار الإعصار فى موزمبيق بالإضافة إلى 920 ألف شخص تضرروا بسببه فى ملاوى.

ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح من أجل تقييم الدمار الذى خلفه إعصار إيداى الذى اجتاح اليابسة قادما من المحيط الهندى فى أواخر الأسبوع الماضى بسرعة رياح تصل إلى 170 كيلومترا فى الساعة، وضرب موزمبيق ثم جارتيها زيمبابوى وملاوى.

 


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