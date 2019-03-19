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الصحة: ضبط مصنع غير مرخص فى مدينة بدر يصنع أدوية من "خامات مجهولة"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:03 م
الصحة: ضبط مصنع غير مرخص فى مدينة بدر يصنع أدوية من "خامات مجهولة" ضبط مصنع غير مرخص فى مدينة بدر يصنع أدوية من "خامات مجهولة"
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ضبط مصنع أدوية غير مرخص بمدينة بدر، بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية.
 
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، إن المصنع الذى تم ضبطه غير مرخص، ويقوم بتصنع نوعيات مختلفة من المستحضرات الدوائية مستخدماً خامات مجهولة المصدر ومحظور استخدامها إلا تحت الرقابة الصحية المشددة، كما أنه يفتقر للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى مثل تلك المصانع.
 
وأضافت "زيادة" أنه تم تشميع المكان وتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العامة.
 
وأوضحت أنه تم ضبط 13 ألف و800 صنف دوائي مصنع، ومُعد للبيع والتوزيع، وألف و800 شريط دوائي مُعد للتعبئة، و33 كيلو جرام مواد خام مجهولة المصدر، و2800 عبوة فارغة، و5 آلاف نشرة داخلية، و10 زجاجات ألوان صناعية، و20 زجاجة مكسبات طعم، ومعدات وماكينات تصنيع وتعبئة وخلط وتغليف.
 
من جانبه، شدد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، على أن الوزارة ماضية بالضرب بيد من حديد على أية تجاوزات فى السوق الدوائى، حرصاً على صحة المواطنين.
 
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (1)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (1)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (2)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (2)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (3)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (3)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (4)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (4)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (5)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (5)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (6)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (6)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (7)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (7)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (8)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (8)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (9)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (9)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (10)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (10)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (11)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (11)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (12)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (12)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (13)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (13)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (14)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (14)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (15)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (15)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (16)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (16)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (17)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (17)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (18)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (18)

ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (19)
ضبط مصنع غير مرخص في مدينة بدر (19)

 


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الصحة

مصنع غير مرخص

خامات مجهولة




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