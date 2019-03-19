الشرطة الهولندية تحتجز 3 مشتبها بهم فى حادث إطلاق النار

أمستردام (أ ش أ)

أعلن موقع "دوتش نيوز" الإخبارى الهولندى، اليوم الثلاثاء، أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق الذى تم فتحه، عقب إطلاق النار على ترام بمدينة "أوتريخت" أسفر عن ثلاثة قتلى وخمسة مصابين، بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة.

ولفت "الموقع " الإخبارى إلى أن السلطات الهولندية تبحث الدافع وراء حادث إطلاق النار .

وكانت وزارة العدل الهولندية قد أعلنت أمس أنه تم إلقاء القبض على المدعو : جوكمان تانيس، المشتبه به الرئيسى فى حادث إطلاق النار - والذى يبلغ من العمر 37 عاما- مشيرة إلى أن لديه سجل إجرامى، وتم اعتقاله فى منطقة "أودينورد" - التى تقع على مسافة أقل من كيلومتر من المكان الذى عُثر فيه على سيارة هرب بها المشتبه به فى الحادث.