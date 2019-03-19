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"الزراعة": ارتفاع صادرات مصر من الفراولة لـ22 ألف و400 طن

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:30 ص
"الزراعة": ارتفاع صادرات مصر من الفراولة لـ22 ألف و400 طن محصول الفراولة
كتب عز النوبى
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قال  الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الفراولة الطازجة خلال الفترة من الأول من يناير الماضى وحتى 16 مارس الحالى بلغت 22 ألفا و400 طن وجارى الشحن والتصدير .

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة المصدرة للخارج تنطبق عليها  جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع  صادرات المنتجات الزراعية خاصة  الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة  الصادرات .

من جانبه قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم صادرات الفراولة ، كانت هناك تكليفات  لجميع  اللجان الفنية بمتابعة  حالة محصول الفراولة بمختلف المحافظات، ضمن خطة وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية من الفراولة باعتباره من المحاصيل الزراعية الأكثر إقبالا على التصدير إلى الخارج.

فيما  تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى،  التوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

 


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