الدقهلية تنفى رفع أسماء بعض الشهداء من على المدارس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول رفع محافظة الدقهلية أسماء بعض الشهداء من على المدارس، تواصل المركز مع محافظة الدقهلية, والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت المحافظة، أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسماء الشهداء من على أي مدرسة من مدارس المحافظة، مُشددةً على أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع يعد نوعاً من أنواع التكريم لهم ولأسرهم، وتخليداً لذكراهم لما قدموه من تضحيات جليلة في خدمة الوطن، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أهالي الشهداء.