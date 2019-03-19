الخميس.. توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة والنادى الأهلى

كتب محمود طه حسين

توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس المقبل، بروتوكول تعاون مع النادى الأهلى، تحت شعار "من أجل مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.

وقال الدكتور طارق شوقى، يسرنى أن أوقع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصرى والنادى الأهلى من أجل التعريف بالمحتوى المعرفى والثقافى والعلمى وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضى فى النادى على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن البروتوكول يتيح تربية الصغار على اكتساب المعارف والبحث المنهجى منذ الصغر وكذلك يفتح الأبواب للتعاون بين الوزارة والنادى الأهلى فى أنشطة ومسابقات رياضية لتحفيز شبابنا على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معًا.