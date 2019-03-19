video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: مدارس STEM تحصد الميداليات والمراكز الأولى بالمعرض الدولى ISEF

الثلاثاء، 19 مارس 2019 06:41 م
التعليم: مدارس STEM تحصد الميداليات والمراكز الأولى بالمعرض الدولى ISEF طلاب مدارس STEM تحصد الميداليات والمراكز الأولى في المعرض الدولى ISEF
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
حصلت مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM على المراكز الأولى في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF"، فضلا عن تصعيد ثلاثة مشروعات للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل مصر.
 
جاء ذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات العلمية.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، فى بيان اليوم الثلاثاء، إننا حريصين على المشاركة في المسابقات العلمية، حيث شارك 163 مشروع في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF"، والتي أقيمت فعالياته بمكتبة الإسكندرية، وتم تصعيد 5 مشروعات للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF بأمريكا. 
 
وأضاف حجازي، إن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية حصلوا على المركزين الأول والرابع، كما حصلت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية على المركز الثاني.
 
وأشار حجازي أن إجمالي ما حصدته مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM هي 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية وميدالية برونزية وجائزه خاصة.
 
 
IMG-20190319-WA0001
 

IMG-20190319-WA0002
 

IMG-20190319-WA0003
 

IMG-20190319-WA0004
 
IMG-20190319-WA0005
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. "تعليم القاهرة" تسلم الطلبة شريحة النت الخاصة بالتابلت

"تعليم القاهرة" تكرم الأم المثالية وأب من ذوى الاحتياجات وأم شهيد.. صور

التعليم ترد على 3 شائعات.. أبرزهم توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس

مدارس المتفوقين

مدارس ستيم

وزارة التربية والتعليم




لا تفوتك
تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

صور..مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى مشاجرة بأوسيم بالجيزة

صور..مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى مشاجرة بأوسيم بالجيزة

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة