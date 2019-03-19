التعليم: مدارس STEM تحصد الميداليات والمراكز الأولى بالمعرض الدولى ISEF

كتب محمود طه حسين

حصلت مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM على المراكز الأولى في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF"، فضلا عن تصعيد ثلاثة مشروعات للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل مصر.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات العلمية.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، فى بيان اليوم الثلاثاء، إننا حريصين على المشاركة في المسابقات العلمية، حيث شارك 163 مشروع في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF"، والتي أقيمت فعالياته بمكتبة الإسكندرية، وتم تصعيد 5 مشروعات للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF بأمريكا.

وأضاف حجازي، إن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية حصلوا على المركزين الأول والرابع، كما حصلت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية على المركز الثاني.

وأشار حجازي أن إجمالي ما حصدته مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM هي 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية وميدالية برونزية وجائزه خاصة.