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التعليم: حصر ميدانى للمعلمين للاستقرار النهائى على العجز

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:14 م
التعليم: حصر ميدانى للمعلمين للاستقرار النهائى على العجز الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه بعد انتهاء مسابقة  المعلمين المؤقتين سيتم عمل حصر ميدانى لجميع المعلمين، للاستقرار على العجز النهائى.
 
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم، ردا على تساؤلات البعض على أحقية المعلمين المساعدين التنقل بين الإدارات أنه سيتم فتح المجال لتغيير المسمى الوظيفى للمراحل غير المتاحة سابقا ومن يرغب من المعلمين بجميع فئاتهم للنقل بين الإدارات والمديريات، وبعدها سيتضح للوزارة العدد المطلوب توفيره للمسابقة القادمة بالتخصص. 
 
جاء هذا التصريح على جروب "ادعم طارق شوقى" على الواتس آب. 
 

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