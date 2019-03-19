"التعليم" تبدأ التعاقدات مع الناجحين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنهاء إجراءات التعاقد مع الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث يتم التعاقد وتوقيع العقود المؤقتة للمعلمين من خلال الإدارات التعليمية وتستمر لمدة أسبوع حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم التعاقد إلا مع المعلمين الذين تم التأكيد عليهم بالتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها لإنهاء الإجراءات فى الرسالة التى وصلت إليهم عن طريق البريد الإلكترونى.

وتشمل إجراءات التعاقد مراجعة الأوراق والعقد من خلال لجنة مشكلة فى الإدارات التعليمية لمتابعة الموقف النهائى للمعلمين المتعاقدين.

وأكدت الوزارة إن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا، ومن حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 46 ألفا، ورسب 19 ألفا شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما من عدم استيفاء شروط المسابقة وتم تشكيل لجنة لفحصها جميعا، علما بِان تم السماح للمتغيبين عن الاختبار للحضور يوم الثلاثاء المقبل للاختبار لعدد 5084 شخص.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.