التضامن: فتح باب التقديم لتأهيل الشباب الراغب للعمل كرفيق مسن

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقديم لبرنامج "تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب للعمل كرفيق مسن" والذى يستهدف تأهيل 150 شابا وفتاة وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بملف كبار السن.



وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى أن الاهمتمام برعاية المسنين وكبار السن أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط فى دور الرعاية ولكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن والذى يعد أحد أهم برامج الوزارة فى 2019 .



وأضافت والى أنه تم تشكيل لجنة عليا لشؤن كبار السن تجتمع بشكل دورى لدراسة مشكلات وقضايا كبار السن وتقدم مقترحات وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعه لدعم كبار السن، فضلا عن أن برامج الوزارة تضع كبار السن على رأس أولوياتها ومنها برنامج كرامة للدعم النقدى وبرنامج الضمان الاجتماعى فضلا عن الأندية الاجتماعية للمسنين.



ومن جانبها أوضحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى أن برنامج رفيق المسن يأتى تفعيلا وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة فى هذا المجال.



وأشارت الألفى إلى أنه قد تم فتح باب التقديم للالتحاق وذلك فى الفترة من 17 مارس وحتى الرابع من إبريل القادم للشباب الراغب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية فقط وهى محافظات المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ويمكن للراغبين الاطلاع على الشروط اللازمة والتقديم وإرسال السير الذاتية من خلال الرابط التالى :



https://goo.gl/forms/mpcLw3G8VEARjmsa2



ومن المقرر أن يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى باجتياز البرنامج التدريبى على تقديم خدمات رعاية المسنين كما سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدا من 4000 جنيه.



وأضافت الألفى أنه تم إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.



وجدير بالذكر أنه من بين الشروط المطلوبة للتقديم أن يكون الشاب أو الفتاة مصرى الجنسية ويتراوح السن من 18 -45 عاما حاصل على ثانوية عامة أو ما يعادلها خالى من الأمراض الجسدية والنفسية.



















