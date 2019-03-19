البورصة تلغى العمليات المنفذة على سهم جولدن كوست السخنة بجلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك قبل الإعلان عن قرار هيئة الرقابة المالية بمطالبة المساهمين الرئيسين بالشركة بتخفيض نسبة الملكية بالشركة.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 386 لسنة 2019، بمنح كل من طارق أحمد عباس ومنصور أحمد زاهر والأشخاص المرتبطة بهم وهى شركة الوادى للاستثمار السياحى ويمثلها بلال طارق عباس نديم، علا طارق نديم، محمد يوسف العريف مالكى لنسبة تجاوز نصف رأس المال فى الشركة أجلاً لا يتجاوز 6 أشهر للتخلص من نسبة 10.38% التى تم الاستحواذ عليها بالمخالفة لحكم المادة 353 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وقرر عمران، منع كل من طارق أحمد عباس، منصور أحمد زاهر من التصويت فى الجمعية العامة للشركة المصدرة بنسبة 9.38% للأول، ونسبة 1% للثانى لحين التزامهم بأحكام المادة 353 من قانون سوق رأس المال.