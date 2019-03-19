الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، و3 من محافظة بيت لحم، ومواطنين اثنين من كل من نابلس والخليل، ومواطن واحد من القدس.

وتواصل سلطات الاحتلال لليوم الثالث على التوالى، حصار ومداهمة عدة قرى وبلدات فى محافظة سلفيت عقب عملية سلفيت الأحد الماضى والتى أدت لمقتل جندى وحاخام، بحثا عن منفذ العملية، حيث تتهم شابًا من المحافظة بالمسؤولية عن العملية واعتقلت أفراد عائلته كافة للتحقيق معهم وعدد من أصدقائه، وأكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم أن قوات الاحتلال ما زالت تبحث عن منفذ العملية.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، من منتصف الليلة الثلاثاء حتى ظهر يوم السبت القادم بسبب "عيد البوريم" عند اليهود.