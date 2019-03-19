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استطلاع : "بريكست" دون اتفاق أفضل من تأجيل الخروج من التكتل الأوروبى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:55 م
استطلاع : "بريكست" دون اتفاق أفضل من تأجيل الخروج من التكتل الأوروبى تيريزا ماى
لندن(أ ش أ)
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كشف استطلاع رأى جديد أجرته صحيفة (ديلى تليجراف) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن قرابة نصف الشعب البريطانى واثق من أن المملكة المتحدة ستنجح فى نهاية المطاف فى حال مغادرتها الاتحاد الأوروبى "بريكست" دون اتفاق.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى أن 46% من الذين استطلعت آراؤهم يعتقدون أن مغادرة التكتل الأوروبى دون اتفاق يمكن أن يسبب خلال فترة وجيزة بعض الارتياب لكنه فى النهاية سينجح.

وأوضح الاستطلاع أن 3 من بين 10 أشخاص أى ما يعادل 30% يعتقدون أن المغادرة دون اتفاق فى 29 مارس الجارى سيكون أفضل احتمال للخروج فيما يرفض 2 من بين 5 أشخاص أى ما يعادل 43% الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

ومن جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أمس الإثنين، أنها لن تدعو خلال الأسبوع الحالى لإجراء تصويت جديد فى مجلس العموم على خطة ماى بشأن "بريكست" إلا فى حال وجود آفاق واقعية للموافقة على الخطة التى رفضت مرتين فى البرلمان وسط ترجيحات بأن تؤجل ماى التصويت مع تراجع الآمال فى الوصول لتوافق حول خطتها خلال اليومين القادمين.

 


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