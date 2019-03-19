ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحا عدد 5.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2625.75 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 31.8 مليون سهم محققة ما قيمته 71.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 905 صفقة ل27 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقر 6 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أرامكس بنسبة 1.48%، ثم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 1.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.62%، ثم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.27%.