ارتفاع بورصة الكويت بختام تعاملات الثلاثاء مدفوعة بقطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات 7 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% رابحا عدد 41.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5414.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.07% رابحا 60.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5749.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحا عدد 2.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4780.98 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 217.4 مليون سهم بقيمة 48.7 مليون دينار كويتى عبر 7234 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاعى المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "كامكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.04%، تليه الإنماء بنسبة 8.82%، ثم إيفا فنادق بنسبة 4.24%، فيما تصدر سهم "الرأى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.28% ثم سكب بنسبة 11.25%، ثم المال بنسبة 10.75%.