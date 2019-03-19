إنهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين دون حدوث خسائر بالأرواح فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج منذ قليل، من إخراج أسرة من داخل منزل حدث له إنهيار جزئى بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل قديم مكون من طابقين بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الإنهيار العميد حسام المصرى مدير إدارة الحماية المدنية، والرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل برفقة معدات إدارة الحماية وومعدات الوحدة المحلية.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المنزل قديم ومكون من طابقين وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج قاطنى المنزل دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح تم فرض طوقا امنيا بالمنطقة وجار فحص المنازل المجاورة لتحديد عما إذا كانت هناك تلفيات أو تصدعات بها.

تم إخطار الوحدة المحلية لإرسالة لجنة هندسية من الإدارة الهندسية لبيان عما إذا كان صادر للمنزل قرار إزالة من عدمه، جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.