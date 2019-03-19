إنشاء خط صرف صحى لـ"بشاير الخير 3" فى الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تابعن الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية، أعمال مشروع الصرف الصحي الخاص بمنطقة "بشائر الخير ٣" الطريق الدولى خلف مأوى الصيادين، حيث تم إنشاء عدد (6) مطابق رئيسية وجار العمل لإنشاء مطابق فرعية لتصريف مياه الأمطار ومنع تراكمها بالطريق الدولى وذلك بوجود مدير ادارة الطرق ورئيس قسم المرافق بالحى ومسئولى الصرف الصحى.

يأتى ذلك تفيذا لتعليمات القيادة السياسية وفي إطار الاهتمام بالقضاء على العشوائيات ورفع مستوى المعيشة للمواطن السكندري وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوه وتحت إشراف اللواء هشام كمال رئيس حي غرب.

فيما قامت إدارة الطرق بالحى بتحميل طبقة أساس وتم ردم وتمهيد وتسوية حفرة عميقة بشارع المكس بحرى مع شارع السلطان شاه القبارى.