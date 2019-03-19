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أمريكا: برنامج إيران الصاروخى يزعزع الاستقرار فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:26 م
أمريكا: برنامج إيران الصاروخى يزعزع الاستقرار فى الشرق الأوسط صواريخ باليستية
رويترز
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قالت مسؤولة أمريكية كبيرة فى مجال الحد من التسلح اليوم الثلاثاء إن برنامج إيران الصاروخى يزعزع الاستقرار فى الشرق الأوسط ويزيد من مخاطر حدوث "سباق تسلح إقليمى".

وقالت يليم بوليت مساعدة وزير الخارجية للحد من التسلح أمام مؤتمر لنزع السلاح يعقد برعاية الأمم المتحدة إن واشنطن ستتصدى بقوة "لنشر إيران صواريخ باليستية فى المنطقة ونقلها أسلحة بصورة غير قانونية".

وحثت "كل الدول المسؤولة" على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولى التى تفرض قيودا على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.

 

 


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