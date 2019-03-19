أبو الغيط يبحث مع ملك إسبانيا العلاقات العربية الإسبانية

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يجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال زيارته إلى إسبانيا التى تبدأ اليوم، مباحثات مع ملك إسبانيا فيليب السادس ووزير الخارجية جوزيب بوريل تتناول العلاقات العربية - الأسبانية وعددا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.

وقال السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية إن أبو الغيط غادر القاهرة اليوم متجهاً إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى زيارة تلبية للدعوة التى تلقاها من الحكومة الإسبانية فى هذا الصدد.

وأضاف عفيفى أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات هامة مع عدد من كبار المسئولين الإسبان، للتباحث حول سبل تطوير العلاقات العربية الإسبانية، أخذاً فى الاعتبار كون إسبانيا تمثل إحدى الدول الرئيسية فى الاتحاد الأوروبى والنشطة فى ساحة العلاقات الدولية، وأيضاً بالنظر إلى العلاقات التاريخية والحالية المتميزة التى تربط بين الجانبين فى العديد من المجالات ومواقف إسبانيا الإيجابية إزاء القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فى مختلف المحافل الدولية.

وأوضح أن الأمين العام سيجرى فى هذا الإطار مقابلة مع ملك إسبانيا سيتم خلالها استعراض المجرى الحالى للعلاقات العربية - الإسبانية، وأشار إلى أن أبو الغيط سيعقد أيضاً جلسة محادثات هامة مع وزير خارجية إسبانيا من المنتظر أن تشهد تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما فى ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وإسبانيا خلال الفترة المقبلة.