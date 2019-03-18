video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 06:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

3 أسباب دفعت تركيا لترحيل العناصر الإخوانية من أراضيها.. اقرأ التفاصيل

الإثنين، 18 مارس 2019 05:30 ص
3 أسباب دفعت تركيا لترحيل العناصر الإخوانية من أراضيها.. اقرأ التفاصيل الإخوان
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن تركيا تستخدم ورقة الإخوان وفقا لمصالحها الخارجية فقط، وبالتالى عندما تجد أنقرة أن الإخوان لن ينفعوها بشىء فإنها ترحل عناصرهم خارج أراضيها.

 

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن مصالح الدول أكبر من علاقاتها مع الجماعات وإيواء الدول لتلك الجماعات تكون عمليه مؤقتة ووسيلة ضغط وورقه ضغط فقط، وبالتالى لا يمكن أن تعتمد تركيا على الإخوان كثيرا.

 

وحول الأسباب التى قد تكون قد دفعت تركيا لاحتجاز عناصر إخوانية تمهيدا لترحيلهم قال الدكتور جمال المنشاوى، إن تركيا تريد أن تغير سياساتها الخارجية وبالتالى قد يكون ضمن هذه السياسة ترحيل الإخوان من أراضيها.

 

وكانت قناة العربية، أكدت أن تركيا احتجزت 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم لمصر في واقعة أحدثت رعبا داخل صفوف شباب جماعة الإخوان الفارين والمقيمين في إسطنبول.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد الجار الله: سقوط الإخوان فى انتخابات البرلمان الكويتى مؤشر هام

المشدد 10 سنوات لـ10 من جماعة الإخوان بالفيوم

اخبار سياسه

الاخوان

ازمه الاخوان

اخر الاخبار




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة