105 طلبات إحاطة و12 سؤالا و18 طلب مناقشة عامة.. حصاد البرلمان خلال فبراير

كتب هشام عبد الجليل

أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب تقريرًا حول عمل البرلمان خلال شهر فبراير، تضمن التقرير مناقشة 105 طلبات إحاطة، و12 سؤالا، و18 طلب مناقشة عامة.

وجاء فى التقرير مناقشة 51 طلب إحاطة و7 أسئلة و9 طلبات مناقشة عامة موجهة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، تعلقت بعدد من القضايا منها على سبيل المثال الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وسياسة الحكومة لحل مشاكل الجهاز الرقابى والإدارى بالمديريات التابعة لوزارة التموين، وتنقية بطاقات التموين واستخراج بدل الفاقد، وتصويب منظومة الدعم، وفتح منافذ استهلاكية بالإضافة لتوريد المحاصيل الزراعية وتحديد سعر عادل والتصدى لظاهرة احتكار المحاصيل الزراعية.

وتضمن تقرير الأمانة العامة ايضا مناقشة 54 طلب إحاطة و5 أسئلة و9 طلبات مناقشة عامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، حول سياسة الحكومة فى استغلال الأراضى الزراعية لإقامة مراكز شباب بالقرى، والخطط الزمنية لتنجيل وتطوير العديد من الملاعب وضرورة استغلال أراضى المتخللات والأراضى الواقعة تحت خطوط الضغط العالى لإقامة ملاعب مفتوحة، والاهتمام بالألعاب الفردية، وتفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها.