video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

100 مليون صحة: جار وضع الخطط التنفيذية لعلاج مليون أفريقى من فيروس C

الإثنين، 18 مارس 2019 09:59 م
100 مليون صحة: جار وضع الخطط التنفيذية لعلاج مليون أفريقى من فيروس C ريهام غلاب
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

كشفت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية بحملة 100 مليون صحة، تفاصيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس C، مؤكدة: "مفيش حاجة مستحيلة، وهنروحلهم فى الدول المتواجدين فيها".

 

وأوضحت، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه جار وضع الخطط التنفيذية لعلاج مليون إفريقى من فيروس C.

 

وأشارت إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، فى الـ27 محافظة وصل الى أكثر من 42 مليون مواطنًا.

 

وواصلت: "كل طاقات وزارة الصحة مسخرة لهذه المبادرة التى حققت نجاحًا كبيرًا لأنها تقدم خدمة مجانية وعلى أعلى مستوى لجميع المواطنين، واشتغلنا على أساس علمى، وقمنا بجمع كل البيانات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين فى جميع المحافظات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يحشد العرب والأفارقة نحو التكامل.. أسوان تبهر ضيوف ملتقى الشباب العربي والأفريقي.. والتوصيات خارطة طريق للمستقبل.. مكاسب عديدة لتمكين المرأة والشباب.. وإطلاق حملة "100 مليون صحة" للضيوف المقيمين فى مصر

مبادره 100 مليون صحه

ريهام غلاب

فيروس سى

الحياه اليوم

الحياه

لبنى عسل

خالد ابو بكر




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة