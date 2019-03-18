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وزير حقوق الإنسان اليمنى: مليشيا الحوثى تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية

الإثنين، 18 مارس 2019 04:55 م
وزير حقوق الإنسان اليمنى: مليشيا الحوثى تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية وير حقوق الانسان فى جانب من الندوة
إيمان حنا
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تحدث وزير حقوق الإنسان باليمن محمد عسكر، خلال ندوة بعنوان "اليمن بين مساعي السلام وانتهاكات حقوق الإنسان " نظمتها البعثة الدائمة لليمن في جنيف، ووزارة حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان، أكد فيها إن المليشيات الحوثية ما زالت تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشئات العامة والخاصة.

وأشارعسكر، الى قصف الميليشيات لمطاحن البحر الأحمر وتدمير25% من مخزون الحبوب  ، في تعمد واضح لزيادة وتفاقم المعاناة الإنسانية، إضافة إلى استهداف الحوثيين لفريق الأمم المتحدة ومنع وصول المساعدات الإنسانية ، مضيفا  أنه منذ إعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سريان وقف إطلاق النار في 18ديسمبر 2018 م بالحديدة الى 11 مارس2019 م وصل اجمالي الخروقات المباشرة وغير المباشرة الى 1943 خرقا أدت لضحايا جسيمة تمثلت في 123شهيد و627  جريحا بينهم نساء وأطفال.

وأكد عسكر ، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السويد، ما زالت تلتف على الاتفاقات وترفض تنفيذها بل إن انها ترتكب الانتهاكات والخروقات بشكل دائم، مشيرا الى أن ميليشيا الحوثي وضعت العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقًا لاتفاق السويد الذي تم برعاية الأمم المتحدة.

وحول ملف الأسرى والمعتقلين الموقع في السويد، أكد عسكر ، انه وبرغم من ان الاتفاق قد ساوى بين أسرى الحرب المقاتلين وبين المعتقلين المدنيين، فان الحكومة قبلت حتى تخفف عن أسر وأهالي المعتقلين إنسانيا، لافتا الى ان الحوثيين ما زالوا يرفضون تنفيذ الاتفاق وإطلاق سراح الكل مقابل الكل، مطالبا بتنفيذ الاتفاق دون قيد أو شرط ، مشيرا  الى ان العمل لازال جاريا لاجتماع اللجنة الخاصة بتفاهمات تعز لغرض رفع الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين والمستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

ولفت وزير حقوق الإنسان، الى أن  الميليشيات استغلت عمليه السلام والضغط الأممي لإيقاف معركة تحرير الحديدة في فتح جبهة اخرى مغلقة لتصفية حساباتها وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكانها وهي منطقة حجور بمحافظة حجة، وقال "بعد حصار دام أكثر من خمسين يوما اقتحمت الميليشيات مناطق قبائل حجور فقتلت اكثر من 62  مدني وجرحت 217  اخرون بينهم نساء وأطفال وهجرت قسرا أكثر من 4 الاف أسرة وما زالت ترتكب مختلف أنواع الانتهاكات بحقهم بعد ان قطعت عنهم كل وسائل الاتصال وعزلتهم عن العالم ومنعت عنهم الغذاء والدواء، ونسفت اكثر من24  منزل ودمرت جزئيا أو كليا أكثر من 1397  منزلا و 123  مزرعة و 5 أسواق ومدرسة ومسجد" .

 

 

 


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