وزير الأوقاف يعتمد 39 خطيبًا بنظام المكافأة على بند تحسين المستوى المادى

كتب إسماعيل رفعت

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، نتيجة الاختبارات النهائية لخطباء المكافأة الراغبين فى الحصول على بند تحسين المستوى المادى ممن سبق اختبارهم بمديريات (البحيرة - دمياط - الغربية - الفيوم - المنيا) واجتازوا اختبارات التصفية النهائية بالديوان العام وعددهم 39 خطيبًا وعليهم الحضور غدًا الثلاثاء للإدارة العامة للمساجد الأهلية، لاستلام خطابات التحسين اعتبارًا من شهر أبريل 2019 وهم :

1. عبد الناصر عبد الفتاح عبد الجواد السيد البحيرة

2. منصور محمد عبد الحليم محمد البحيرة

3. فايز فتحي خالد محارب البحيرة

4. محمد موسى عبد الحميد موسى البحيرة

5. رضا فوزي إبراهيم قرقيط البحيرة

6. شعبان محمد فراج نوار البحيرة

7. عبد العزيز فتحي سيد أحمد البحيرة

8. محمود محمد عبد المعطي الديب البحيرة

9. وجيه عبد الحميد حسين قطوس البحيرة

10. أسامة أحمد عبد الخالق جبل دمياط

11. علي طلعت علي سعد محمد دمياط

12. فتحي فتحي عبيد محمد دمياط

13. تامر عبد الرازق على البرعي دمياط

14. محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح دمياط

15. عبد القادر إبراهيم إبراهيم صبح دمياط

16. محمد رمضان إبراهيم أبو العينين دمياط

17. محمد صلاح عبد المولى محمد دمياط

18. محمود عبد السلام محمد عبد الهادي دمياط

19. محمد عزيز حسين شنب دمياط

20. محمد الحسنين حامد عبد الرازق الشامي دمياط

21. إسلام أحمد التابعي محمد جودة الجحر دمياط

22. عبده محمد محمد الخنيني دمياط

23. عطية مسعد مسعد حسن دمياط

24. أحمد محمد أحمد جودة غزي دمياط

25. محمد مسعد عبده الحديدي دمياط

26. محمود جمال عبد الرشيد زغلول دمياط

27. عادل المحمدي على السيد الهلالي الغربية

28. أحمد رشاد أحمد شعبان الغربية

29. أحمد محمد سيد أحمد أبو طالب الغربية

30. عهدي السيد سيد أحمد النويهي الغربية

31. إبراهيم فتحي أحمد السكرية الغربية

32. محمد عبد المقصود أبو النجا أبو راضي الغربية

33. حامد فتوح محمد ندا الغربية

34. السيد عبد الغفار على أبو سويلم الغربية

35. رجب محمود محمد جبريل الفيوم

36. أحمد محمود محمد عجمي الفيوم

37. محمد ربيع عبد الله أحمد المنيا

38. إسماعيل على محمد كوليب المنيا

39. محمد على عبيد دكروري المنيا