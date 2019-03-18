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وزارة الاستثمار تطلق مبادرة " استثمار بلا تحديات " للتواصل مع المستثمرين

الإثنين، 18 مارس 2019 12:47 م
وزارة الاستثمار تطلق مبادرة " استثمار بلا تحديات " للتواصل مع المستثمرين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مبادرة " استثمار بلا تحديات" للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر البريد الإلكترونى التالى support@miic.gov.eg وذلك فى إطار جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، وإزالة أى عقبات تواجههم.

تأتى هذه المبادرة فى إطار استكمال إنشاء منظومة متكاملة، للمساهمة فى الإسراع فى حل مشاكل المستثمرين، مع ربطها بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن رقم 16035 بحيث يستطيع المستثمر تقديم أى مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أى شكاوى يتعرض لها من خلال ملء كافة البيانات التفصيلية عبر  الموقع الإلكتروني http://support.miic.gov.eg، وسيتم التواصل معه بشكل فورى من خلال فريق العمل بالوزارة، وإذا كان الأمر متعلق بشكوى سيتم النظر فيها فورا، سواء حلها من خلال الوزارة أو التنسيق مع الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بالشكوى، للإسراع فى حلها مع إطلاع المستثمر على كل خطوة يتم اتخاذها لحل مشكلته سواء من خلال التواصل المستمر من فريق العمل معه.
 
وجاءت هذه المبادرة استكمالا لجهود الوزارة خلال العامين الماضيين فى حل مشاكل المستثمرين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تلقت الوزارة نحو 1874 شكوى ومشكلة من المستثمرين، وتم حل وانهاء 1569 شكوى منهم حل 43 شكوى لشركات كبرى فى القطاع الصناعى والسياحى والزراعى والتجارى والتنمية العقارية والتشيييد والبنية الاساسية والخدمى وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والتعدين والصحة والانتاج الحيوانى، حيث ساهمت حل الـ43 شكوى فى استثمارات بقيمة 13 مليار جنيه، ويتم النظر حاليا فى 305 شكوى منهم 51 من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار.

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