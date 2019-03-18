والدة شهيد بعد اختيارها الأم المثالية: نحن فى ضمير ووجدان الوطن

كتب محمود عبد الراضي

قالت نبيلة شحاتة محمد، والدة جندي شهيد وليد سيد عبد السميع، "فخورة باختياري الأم المثالية، هذا التكريم الذي يؤكد أننا في ضمير ووجدان هذا الوطن".

وأضافت والدة الشهيد التي تم اختيارها الأم المثالية من قبل وزارة التضامن، "استشهد ابني في 25 يوليو سنة 2016 في سيناء بمنطقة كرم القواديس بعدما اغتالته يد الإرهاب".

وتابعت الأم، في حديثها لـ"اليوم السابع" "ابني كان مرتبط بفتاة وأجل الخطوبة لعدة أشهر، لكن يد الإرهاب طالته قبل أن نفرح به".

ووجهت الأم شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يهتم بأسر الشهداء باستمرار، مؤكدة أن ابنها سيظل أيقونة تضحية ولن ينساه أحد.